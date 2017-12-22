Шойгу: Учения «Запад-2017» подтвердили боеготовность армии России

Москва, 22 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал российско-белорусское учение «Запад-2017» наиболее значимым мероприятием оперативной подготовки российских военных.

«Наши армии подтвердили готовность к вооружённой защите Союзного государства России и Белоруссии», — сказал он, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ.

Кроме того, он указал на рост численности военного контингента НАТО у западных границ РФ. За последние пять лет, по данным министра, он увеличился в три раза, а интенсивность его учений — вдвое. Сократилась и боеготовность ВС Североатлантического альянса у западных границ России с 45 до 30 суток.