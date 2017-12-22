Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Россия
Шойгу: Учения «Запад-2017» подтвердили боеготовность армии России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Шойгу: Учения «Запад-2017» подтвердили боеготовность армии России

    16:13  22 Декабря 2017  /обновлено: 19:06  22 Декабря 2017
    169

    Шойгу: Учения «Запад-2017» подтвердили боеготовность армии России

    Москва, 22 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал российско-белорусское учение «Запад-2017» наиболее значимым мероприятием оперативной подготовки российских военных.

    «Наши армии подтвердили готовность к вооружённой защите Союзного государства России и Белоруссии», — сказал он, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ.

    Кроме того, он указал на рост численности военного контингента НАТО у западных границ РФ. За последние пять лет, по данным министра, он увеличился в три раза, а интенсивность его учений — вдвое. Сократилась и боеготовность ВС Североатлантического альянса у западных границ России с 45 до 30 суток.

     

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #шойгу #учения #запад-2017
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть