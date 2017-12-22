Пустые карманы Бориса Джонсона: в отношениях Москвы и Лондона «тронулся лед»

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон 22 декабря посетил с официальным визитом Москву, где провел переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Будь и сегодня «хозяином Кремля» обожатель Запада Борис Ельцин, он наверняка улучил бы момент, чтобы встретиться со своим тезкой. А вот Владимир Путин делать этого не стал, подчеркнуто дистанцировав от себя лондонского гостя.

Это паника, сэр!

Последний, к слову, собирался в первопрестольную еще с весны, но дата его приезда все время переносилась. И только теперь, видимо, все звезды на небе сошлись для того, чтобы экс-мэр британской столицы с внешностью фрика-трансгендера оказался в «зловещей Спарте», как он недавно охарактеризовал нашу страну.

Так или иначе, антураж для визита оказался как нельзя более выгодным. Первый сжиженный газ с терминала Сабетта, торжественно залитый 8 декабря в присутствии российского президента на СПГ-танкер «Кристоф де Маржери», вместо Кореи внезапно оказался в Великобритании, поскольку там произошла авария на Северном газопроводе, спотовые цены на «голубое золото» во всех его видах после взрыва хаба в австрийском Баумгартене взлетели вверх, и владельцы данного груза решили подзаработать на форс-мажорной ситуации.

В итоге получилась весьма символичная ситуация: опять не обойтись британскому льву без помощи русского медведя. Но признавать этот прискорбный факт «царю зверей» как-то не к лицу: тут же последовали уже упомянутые выше эскапады Джонсона с экскурсами в античную историю и сомнениями относительно возможности перезагрузки отношений с Москвой. Плюс к ним — панические заявления высокопоставленных чинов британского адмиралтейства о том, что русские подводные лодки якобы готовы лишить весь цивилизованный мир интернета, разорвав оптико-волоконные кабели, проложенные по дну Атлантического океана…

И тут, словно по взмаху волшебной палочки Гарри Поттера, внезапно все изменилось. Джонсон не только прилетел в Москву, но и заявил о том, что звать его нужно не Борис, а Борис, сам он является русофилом и «зловещей Спартой», «закрытой, недружелюбной и антидемократической», называл вовсе не современную Россию, а Советский Союз и Российскую империю…

Под стать ему максимальное дружелюбие демонстрировал и Сергей Лавров, утверждавший, что безоговорочно верит британскому коллеге, готов звать его Борисом — и вообще непонятно, как Москва и Лондон за эти годы умудрились довести двусторонние отношения едва ли не до температуры абсолютного нуля… Конечно, не обошлось без специфического юмора дипломатов, да еще в достаточно жесткой британской версии, — про отданное пальто Джонсона и его пустые карманы, — но лед, кажется, тронулся.

Музыка многих нулей

О причинах подобного потепления можно попытаться догадаться. Среди прочего, буквально вчера, встречаясь с крупными российскими бизнесменами, многие из которых постоянно проживают в Лондоне и практически все имеют там активы, включая недвижимость, президент России Владимир Путин сообщил о готовности начать процесс приватизации российских «естественных монополий» и выпустить валютные облигации для «оффшорных» капиталов.

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И то, и другое — несомненно, самая сладкая музыка, которую только могли услышать из Москвы хозяева лондонского Сити и ее величество Елизавета II, в коронных владениях которой расположены примерно две трети мировых оффшорных зон: от острова Мэн до Британских Виргинских островов (ну, и про Кипр тоже не забываем).

Вот и прилетел — мгновенно, мухой! — из Туманного Альбиона Александр Борис де Пфеффель-Джонсон: разузнать, не ли злая шутка эти путинские слова, и в любом случае застолбить за своими работодателями первое место в списке потенциальных инвесторов и кредиторов России. Подобная версия, по крайней мере, многое способна объяснить…

Так что если вдруг теперь все «Таймсы» и «Гардианы» начнут ежедневно рассыпаться в славословиях тому, кого еще недавно называли «кровавым кремлевским тираном», — не удивляйтесь. И не забывайте мудрые слова российского генерала Алексея Ефимовича Едрихина-Вандама: «Хуже войны с англосаксом может быть только дружба с ним».

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Впрочем, стоит помнить и то, как западные масс-медиа в 2010 году пели осанну ставшему президентом Украины Виктору Януковичу — чтобы через четыре года представить его в роли «злочинной панды» и посредством «Евромайдана» лишить власти в стране.

В общем, все это — арифметика большой политики. А российский президент, как показывает практика, отлично знает и ее высшую математику. Так что — борись, Борис! Может, и не будешь не прав… Мы же знаем, что «у Британии нет постоянных союзников и врагов — у нее есть только постоянные интересы».