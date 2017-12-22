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#Соцсети
Женщина со странностями: россияне высмеяли непротокольный вид помощницы Джонсона
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    Женщина со странностями: россияне высмеяли непротокольный вид помощницы Джонсона

    16:44  22 Декабря 2017  /обновлено: 16:44  22 Декабря 2017
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    Готовилась ко встрече медведями-попрошайками: россияне высмеяли помощницу Джонсона

    Москва, 22 декабря. Помощница министра иностранных дел Великобритании Карен Пиерс явилась на официальную встречу Бориса Джонсона и его российского коллеги Сергея Лаврова в пальто, меховой шапке и с двумя сумками. Фото одетой не по протоколу замглавы британского МИД опубликовала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Внешний вид Пиерс удивил россиян, которые посмеялись над ним, сравнив помощницу Джонсона с «боярыней Морозовой».

    Под записью Захаровой появились комментарии о необычной для представителя британской делегации шапке.

    Пользователи Facebook также не без удивления отметили, что у Пиерс в руках две сумки.

    Некоторые комментаторы посочувствовали Пиерс, предположив, что облачиться в меховое пальто и шапку ее вынудил суровый российский климат.

    Также россияне предположили, что Пиерс просто «не хватило места в гардеробе».

    «Вот чему надо отдать должное, так это тому, что спустя 30 лет после СССР мы испытываем зачастую противоположный прежнему культурный шок при виде того, как одеваются иностранцы», — пошутил Алексей Лесь.

    «Я один ее на Коптевском рынке видел???» — иронизирует Олег Осипов.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #захарова #джонсон #мид #пиерс
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