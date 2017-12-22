Путин: России не нужно бесконечное число баз по всеми миру

Москва, 22 декабря. Россия не нуждается в бесконечном числе баз по всему миру, заявил президент России Владимир Путин во время коллегии Минобороны России.

«Я говорю без иронии, мы опираемся на нашу миролюбивую внешнюю политику», — заметил российский лидер.

Он обратил внимание, что Россия не заинтересована в максимальном количестве своих военных баз по всеми миру.

«Это важно, потому что нам не нужно бесконечное число баз по всему миру, — пояснил Путин, — и мы не собираемся играть роль мирового жандарма, нам по определению это не нужно».

Глава России подчеркнул, что размещение баз дорого стоит и «не входит в наши планы совершенно».

Ранее на коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что оставшаяся в Сирии группировка вооруженных сил РФ на базах в Хмеймиме и Туртусе позволит поддерживать стабильность в регионе, а также предотвратит проникновение террористов в САР.