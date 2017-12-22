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Политика
Путин: России не нужно бесконечное число баз по всеми миру
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    Путин: России не нужно бесконечное число баз по всеми миру

    15:55  22 Декабря 2017  /обновлено: 17:03  22 Декабря 2017
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    Путин заявил, что России не нужно бесконечное число баз по всеми миру

    Москва, 22 декабря. Россия не нуждается в бесконечном числе баз по всему миру, заявил президент России Владимир Путин во время коллегии Минобороны России.

    «Я говорю без иронии, мы опираемся на нашу миролюбивую внешнюю политику», — заметил российский лидер.

    Путин заявил, что России не нужно бесконечное число баз по всеми миру

    Он обратил внимание, что Россия не заинтересована в максимальном количестве своих военных баз по всеми миру.

    «Это важно, потому что нам не нужно бесконечное число баз по всему миру, — пояснил Путин, — и мы не собираемся играть роль мирового жандарма, нам по определению это не нужно».

    Глава России подчеркнул, что размещение баз дорого стоит и «не входит в наши планы совершенно».

    Ранее на коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что  оставшаяся в Сирии группировка вооруженных сил РФ на базах в Хмеймиме и Туртусе позволит поддерживать стабильность в регионе, а также предотвратит проникновение террористов в САР.

    Автор: Катерина Тимошенская
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