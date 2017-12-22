«Будем опираться на мозги»: Путин отказался вступать в гонку вооружений

Москва, 22 декабря. Россия не будет втягиваться в истощающую экономику гонку вооружений и опираться исключительно на военные мускулы, а будет рассчитывать на мозги. С таким заявлением в пятницу выступил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что армия РФ сильна в первую очередь не столько своей численностью, сколько умением и интеллектом.

«Мы не будем втягиваться в истощающую нашу экономику бессмысленную гонку вооружений, не будем этого делать ни в коем случае», — заявил Путин, выступая на итоговом заседании коллегии министерства обороны России.

Глава государства напомнил, что, как и всегда, российская сторона при решении задач в сфере безопасности и оборонного потенциала будет в первую очередь опираться на интеллект военнослужащих, на безупречную дисциплину и организованность при решении любых задач.

Будем опираться на мозги, подытожил Путин.