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Украина
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Политика
«Будем опираться на мозги»: Путин отказался вступать в гонку вооружений
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    «Будем опираться на мозги»: Путин отказался вступать в гонку вооружений

    15:54  22 Декабря 2017  /обновлено: 16:14  22 Декабря 2017
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    Путин: Россия не собирается истощать экономику участием в гонке вооружений

    Москва, 22 декабря. Россия не будет втягиваться в истощающую экономику гонку вооружений и опираться исключительно на военные мускулы, а будет рассчитывать на мозги. С таким заявлением в пятницу выступил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил, что армия РФ сильна в первую очередь не столько своей численностью, сколько умением и интеллектом.

    «Мы не будем втягиваться в истощающую нашу экономику бессмысленную гонку вооружений, не будем этого делать ни в коем случае», — заявил Путин, выступая на итоговом заседании коллегии министерства обороны России.

    Глава государства напомнил, что, как и всегда, российская сторона при решении задач в сфере безопасности и оборонного потенциала будет в первую очередь опираться на интеллект военнослужащих, на безупречную дисциплину и организованность при решении любых задач.

    Будем опираться на мозги, подытожил Путин.

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #минобороны рф #армия #гонка вооружений
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