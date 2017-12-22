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Политика
Путин заявил о постепенном снижении военных расходов России
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    Путин заявил о постепенном снижении военных расходов России

    15:51  22 Декабря 2017  /обновлено: 17:16  22 Декабря 2017
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    Путин заявил о постепенном снижении военных расходов России

    Москва, 22 декабря.  Президент России Владимир Путин заявил, что военные расходы России будут постепенно сокращаться. Об этом глава государство сообщил в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ.

    «Действительно мы иногда слышим, что наш военный бюджет очень большой. Он у нас 46,6 миллиардов рублей, и все. В прошлом году он составил у нас 4,1% от ВВП. Для российской экономики это много, но он не был связан с завышением текущих расходов в прошлом или в позапрошлом году», — сказал Путин.

    Президент пояснил, что большой объем военного бюджета РФ в 2016 году был связан с необходимостью погасить кредиты, которые Министерство обороны по согласованию с правительством брало для реализации программы вооружения.

    Глава государства отметил, что в 2018 году военный бюджет России составит 2,8% от ВВП, а «потом потихонечку еще даже будет снижаться». Президент также добавил, что в течение последних лет России удалось осуществить масштабное перевооружение армии и завершить структурные преобразования Вооруженных сил РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #военные расходы
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