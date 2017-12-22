Хама: около 50 процентов «Сил Тигра» сосредоточены на севере провинции

Хама, 22 декабря. Артиллерия элитной бригады сирийской армии обстреливает позиции «Джебхат на-Нусры» на подступах к провинции Идлиб.

Военные источники в Сирии сообщили, что уже порядка половины подразделений спецназа правительственных войск САА «Силы Тигра» ведут военную операцию против боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) в северной Хаме. Накануне полк «Таха» был переброшен в населенный пункт Кумхана.

В данный момент артиллерийские подразделения «Сил Тигра» продолжают массированный обстрел позиций исламистов из реактивных систем залпового огня сразу около трех населенных пунктов. Отмечается, что поддержку с воздуха армейцам оказывают российские военные летчики и ВВС САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.