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Шойгу доложил Путину о выполнении приказа о выводе войск РФ из Сирии
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    Шойгу доложил Путину о выполнении приказа о выводе войск РФ из Сирии

    16:23  22 Декабря 2017  /обновлено: 16:29  22 Декабря 2017
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    Шойгу доложил Путину о выполнении приказа о выводе войск РФ из Сирии

    Москва, 22 декабря. Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о выполнении приказа Верховного главнокомандующего о выводе группировки российских войск из Сирийской республики.

    Так, на встрече Путина с руководством Минобороны и командующими войсками военных округов и Северным флотом глава военного ведомства сказал: «Ваш приказ о выводе группировки российских войск из Сирийской арабской республики выполнен».

    Шойгу также объяснил успех операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии личной координацией Путина.

    Ранее Путин поблагодарил российских военнослужащих за проведение успешной операции в Сирии, а также отметил их мужество и героизм, проявленные в ходе сирийской операции. 

    В декабре глава российского государства посетил российскую базу в сирийском Хмеймиме, где объявил о выводе большей части группировки с территории Сирии.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #шойгу
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