Шойгу доложил Путину о выполнении приказа о выводе войск РФ из Сирии

Москва, 22 декабря. Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о выполнении приказа Верховного главнокомандующего о выводе группировки российских войск из Сирийской республики.

Так, на встрече Путина с руководством Минобороны и командующими войсками военных округов и Северным флотом глава военного ведомства сказал: «Ваш приказ о выводе группировки российских войск из Сирийской арабской республики выполнен».

Шойгу также объяснил успех операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии личной координацией Путина.

Ранее Путин поблагодарил российских военнослужащих за проведение успешной операции в Сирии, а также отметил их мужество и героизм, проявленные в ходе сирийской операции.

В декабре глава российского государства посетил российскую базу в сирийском Хмеймиме, где объявил о выводе большей части группировки с территории Сирии.