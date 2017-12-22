Оппозиция Сирии примет решение об участии в Конгрессе нацдиалога после консультаций

Астана, 22 декабря. Сирийская оппозиция намерена провести консультации, чтобы принять окончательное решение относительно конгресса нацдиалога САР, который пройдет в Сочи. Об этом в пятницу заявил глава делегации от оппозиции на переговорах в Астане Ахмад Тома.

«Мы хотели бы провести консультации с нашими военными и политическими лидерами, чтобы принять окончательное решение относительно нашей позиции. Многие из наших лидеров сейчас в Сирии, поэтому мы хотели бы провести, в первую очередь, консультации», — отметил он.

Напомним, что ранее сирийская оппозиция заявляла, что не планирует посещать конгресс нацдиалога в Сочи. Точная дата мероприятия пока не определена. Ожидается, что на конгрессе будут представлены основные политические силы Сирии, а также представители разных этнических и конфессиональных групп.