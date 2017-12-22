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Украина
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Политика
Оппозиция Сирии примет решение об участии в Конгрессе нацдиалога после консультаций
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    Оппозиция Сирии примет решение об участии в Конгрессе нацдиалога после консультаций

    15:56  22 Декабря 2017  /обновлено: 15:56  22 Декабря 2017
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    Оппозиция Сирии примет решение об участии в Конгрессе нацдиалога после консультаций

    Астана, 22 декабря. Сирийская оппозиция намерена провести консультации, чтобы принять окончательное решение относительно конгресса нацдиалога САР, который пройдет в Сочи. Об этом в пятницу заявил глава делегации от оппозиции на переговорах в Астане Ахмад Тома.

    «Мы хотели бы провести консультации с нашими военными и политическими лидерами, чтобы принять окончательное решение относительно нашей позиции. Многие из наших лидеров сейчас в Сирии, поэтому мы хотели бы провести, в первую очередь, консультации», — отметил он.

    Напомним, что ранее сирийская оппозиция заявляла, что не планирует посещать конгресс нацдиалога в Сочи. Точная дата мероприятия пока не определена. Ожидается, что на конгрессе будут представлены основные политические силы Сирии, а также представители разных этнических и конфессиональных групп.   

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сирия #сочи #конгресс нацдиалога
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