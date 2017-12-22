Встреча Путина с крупным бизнесом: вести с полей Третьей Отечественной

Прошедшая 21 декабря, в день рождения Сталина, встреча президента России с представителями крупного отечественного бизнеса была ознаменована двумя сверхважными заявлениями Владимира Путина.

Первое из них касается программы новой приватизации, которую де-факто предусматривает подписанный президентом указ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». Ключевым здесь является положение о недопустимости «сдерживания экономически оправданного перехода сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка». По большому счету, это означает президентское «добро» на выход «естественных монополий», в число которых, несомненно, входят Газпром, Роснефть, Сбербанк и РЖД, из-под государственного контроля.

Второе — это выпуск специальных валютных облигаций как «удобного механизма возвращения капиталов в российскую юрисдикцию». То есть государство не просто согласилось на амнистию «оффшорных» денег, но и будет платить за это легальные проценты их владельцам, сохраняющим при этом свое инкогнито.

Возникает вполне закономерный вопрос: что это, капитуляция или отступление?

Ни шагу назад?

Нет практически никаких сомнений в том, что эти принципиальные для отечественной экономики и всего общества моменты напрямую связаны с решением действующего главы государства выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы 2018 года. И они являются, грубо говоря, той ценой, которую Путин готов платить крупному бизнесу (не только российскому, но и глобальному — не надо тешить себя иллюзиями, что это какие-то отдельные и не сообщающиеся между собой сосуды) за реальную лояльность в этом вопросе.

Цена, конечно, велика. Но, видимо, власть в России на период 2018–24 годов того стоит. «Коллективный Запад» с 2013 года начал против Кремля войну на уничтожение, и теперь ситуация явно подошла к тому, что действующий президент РФ, по своему обыкновению, «уходит с линии атаки», жертвуя пространство и деньги в обмен на время.

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Вопрос только в том, насколько критичны эти потери и насколько велики могут быть приобретения. Именно здесь пролегает линия раздела между капитуляцией и отступлением, между Петеном и Кутузовым. Но войны бывают разные, и отступления — тоже разные.

В данной связи, наверное, стоит привести цитату из того же Сталина, подписавшего в качестве наркома обороны СССР 28 июля 1942 года знаменитый приказ № 227 «Ни шагу назад!»:

«Наши средства не безграничны…. После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории, стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину. Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без конца отступать, что у нас много территории, страна наша велика и богата, населения много, хлеба всегда будет в избытке. Такие разговоры являются лживыми и вредными, они ослабляют нас и усиливают врага, ибо если не прекратим отступление, останемся без хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог. Из этого следует, что пора кончить отступление. Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв».

Аналогии очевидны — решение диаметрально противоположное. Сталин действовал в иных условиях, чем Кутузов, Путин действует в иных условиях, чем Сталин.

Есть ли у нас резервы?

Что, на мой взгляд, общего у Кутузова, Сталина и Путина? Они всегда особое внимание уделяли резервам, тем «засадным полкам», свободным силам, которые в нужный момент могут быть брошены в бой и принести победу.

Есть ли сегодня такие резервы и нужные «степени свободы» у российского президента? Судя по той сверхрискованной комбинации, которую он сейчас затеял с крупным бизнесом, их должно быть явно недостаточно.

Хотя все объективные данные свидетельствуют как раз обратное. «Свободных сил»: военных, финансовых, политических и т.д., — у современной России сегодня столько, что она вполне соответствует статусу «сверхдержавы». Но экономическая база этого могущества, очень на то похоже, во многом находится за пределами государственной юрисдикции РФ.

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В данном случае имеются в виду не оффшоры российских олигархов, которые оцениваются в 3–4 трлн долл. и представляют собой только «надводную часть айсберга». Сегодня вся эта база в целом находится под угрозой захвата «западными партнерами», и нейтрализовать эту угрозу можно разве что путем глобальной войны, в том числе — с принципиально не исключаемым массированным применением ядерного оружия. По крайней мере, о вероятной провокации в олимпийском Пхенчхане уже говорят почти как о свершившемся факте.

Вот в какой ситуации Путин предлагает зарыть томагавки войны и раскурить кимберлитовые трубки дружбы. В течение следующего года, после президентских выборов в России, разумеется. До которых хорошо бы всем нам дожить без великих потрясений: хоть стихийного, хоть рукотворного характера.