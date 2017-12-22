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Политика
Сирия приложит максимум усилий для успешного проведения Конгресса нацдиалога
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    Сирия приложит максимум усилий для успешного проведения Конгресса нацдиалога

    15:43  22 Декабря 2017  /обновлено: 15:43  22 Декабря 2017
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    Сирия приложит максимум усилий для успешного проведения Конгресса нацдиалога

    Астана, 22 декабря. Правительство Сирии приложит все усилия для подготовки к Конгресса нацдиалога САР. Об этом заявил глава делегации правительства Сирии Башар Джаафари в ходе пресс-конференции в Астане по итогам восьмого раунда межсирийских переговоров по Сирии.

    «Сирия будет принимать участие в Конгрессе национального диалога в Сочи, и мы приложим все возможные усилия для успешной подготовки этого мероприятия, которое представит хорошую основу для диалога между сирийцами», — сказал Джаафари.

    Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что Конгресс нацдиалога Сирии станет общенациональным. Глава МИД РФ также добавил, что российские дипломаты активно продвигают идею проведения Конгресса, который позволит наладить мирную жизнь в Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #астана #джаафари #конгресс
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