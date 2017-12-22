Страны-гаранты проведут встречу в Сочи перед началом Конгресса сирийского нацдиалога

Астана, 22 декабря. Россия, Иран и Турция намерены провести встречу перед началом Конгресса национального сирийского диалога в Сочи в январе 2018 года.

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов на пленарном заседании очередной международной встречи по Сирии в Астане сообщил, что страны-гаранты планируют провести встречу в Сочи накануне сирийского нацдиалога.

Предварительно встреча запланирована на 19-20 января 2018 года. Россия, Турция и Иран рассматривают предстоящий Конгресс, как положительную инициативу, направленную на развитие переговорного процесса под эгидой ООН в Женеве, которая поспособствует достижению межсирийских договоренностей, подчеркнул Абдрахманов, ссылаясь на совместное заявление трех стран-гарантов.