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Страны-гаранты проведут встречу в Сочи перед началом Конгресса сирийского нацдиалога
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    Страны-гаранты проведут встречу в Сочи перед началом Конгресса сирийского нацдиалога

    15:37  22 Декабря 2017  /обновлено: 15:45  22 Декабря 2017
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    Страны-гаранты проведут встречу в Сочи перед началом Конгресса сирийского нацдиалога

    Астана, 22 декабря. Россия, Иран и Турция намерены провести встречу перед началом Конгресса национального сирийского диалога в Сочи в январе 2018 года.

    Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов на пленарном заседании очередной международной встречи по Сирии в Астане сообщил, что страны-гаранты планируют провести встречу в Сочи накануне сирийского нацдиалога.

    Предварительно встреча запланирована на 19-20 января 2018 года. Россия, Турция и Иран рассматривают предстоящий Конгресс, как положительную инициативу, направленную на развитие переговорного процесса под эгидой ООН в Женеве, которая поспособствует достижению межсирийских договоренностей, подчеркнул Абдрахманов, ссылаясь на совместное заявление трех стран-гарантов.

    Страны-гаранты проведут встречу в Сочи перед началом Конгресса сирийского нацдиалога

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #астана #кайрат абдрахманов
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