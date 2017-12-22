Шойгу заявил, что ликвидация химоружия в Сирии предотвратила удары ракетами США

Москва, 22 декабря. Ликвидация химического оружия в Сирии предотвратила удары ракетами США, а также смену власти в стране, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Шойгу на итоговой коллегии Минобороны России призвал вспомнить о реализации инициативы президента страны Владимира Путина в 2013 году по уничтожению сирийского химического оружия.

«Тем самым была снята угроза нанесения ударов американских крылатых ракет по территории Сирии и насильственной смены действующей власти, как это было в Югославии, Ираке, Ливии», — заметил глава военного ведомства России.

Ранее на коллегии министерства обороны отметил, что оставшаяся в Сирии группировка вооруженных сил России позволит поддерживать стабильность в регионе, а также предотвратит проникновение террористов в САР.