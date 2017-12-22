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Политика
Путин: Россия не собирается играть роль мирового жандарма
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    Путин: Россия не собирается играть роль мирового жандарма

    15:56  22 Декабря 2017  /обновлено: 17:25  22 Декабря 2017
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    Путин: Россия не собирается играть роль мирового жандарма

    Москва, 22 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не намерена играть роль мирового жандарма. Об этом глава государство сообщил в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ.

    «Я говорю без иронии, мы опираемся на нашу миролюбивую внешнюю политику. Это важно, потому что нам не нужно бесконечное число баз по всему миру, и мы не собираемся играть роль мирового жандарма, нам по определению это не нужно», — сказал Путин.

    Глава государства также добавил, что Россия не намерена принимать участие в гонке вооружений, напомнив цитату легендарного русского полководца Александра Суворова о том, что «воевать надо не числом, а умением». Президент подчеркнул, что российская армия будет опираться на «интеллект, мозги, дисциплинированность и организованность».

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #армия
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