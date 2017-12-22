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Украина
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Политика
Шойгу: В ходе операции ВКС РФ в Сирии уничтожено более 60 тысяч террористов
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    Шойгу: В ходе операции ВКС РФ в Сирии уничтожено более 60 тысяч террористов

    15:30  22 Декабря 2017  /обновлено: 16:50  22 Декабря 2017
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    Шойгу: В ходе операции ВКС РФ в Сирии уничтожено более 60 тысяч террористов

    Москва, 22 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе операции ВКС РФ в Сирии уничтожено 60 тысяч 318 террористов. Об этом глава ведомства сообщил в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ.

    «Ликвидированы 60 тысяч 318 боевиков, из них 819 главарей бандформирований и 2840 выходцев из Российской Федерации», — сказал Шойгу.

    Глава Минобороны РФ также добавил, что за время операции в Сирии российские корабли и подлодки нанесли 100 ударов по позициям боевиков. Кроме того, российским саперам удалось разминировать в Сирии более шести тысяч гектаров территории, около полутора тысяч километров автомобильных дорог и более 17 тысяч зданий и сооружений.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #вкс рф #шойгу
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