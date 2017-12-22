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Сирия сегодня: Путин высоко оценил действия военных РФ на Ближнем Востоке, принят документ по разминированию территории САР
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    Сирия сегодня: Путин высоко оценил действия военных РФ на Ближнем Востоке, принят документ по разминированию территории САР

    16:12  22 Декабря 2017  /обновлено: 16:12  22 Декабря 2017
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    Армия России в Сирии

    Сирия, 22 декабря. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил действия военных, действовавших в САР. Москва, Тегеран и Анкара приняли документ по разминированию территории Сирийской арабской республики. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Отработали на отлично

    Президент РФ Владимир Путин высоко оценил действия российских военнослужащих в Сирии.

    «Оценка […] может быть только одна — отлично», — подчеркнул глава государства во время своего выступления на коллегии Минобороны.

    Президент России Владимир Путин

    Напомним, на прошлой неделе президент посетил авиабазу «Хмеймим» и отдал приказ вернуть значительную часть ограниченного военного контингента из Сирии. Там же он отметил, что Армия России блестяще выполнила поставленную перед ней задачу: террористы разгромлены, а САР сохранена как суверенное, независимое государство.

    ВКС РФ начали наносить удары по боевикам в сентябре 2015 года по просьбе официального Дамаска.

    Разминирование территории

    Власти России, Ирана и Турции приняли совместный документ по разминированию территории Сирийской арабской республики. Туда же вошли объекты всемирного наследия. Об этом говорится в совместном заявлении стран-гарантов.

    «Приняли «Положение по рабочей группе касательно освобождения пленных и задержанных и их обмена, как и распознаванию без вести пропавших лиц» для выстраивания доверия между сторонами конфликта в Сирии, а также заявление относительно действий по разминированию, в том числе объектов всемирного наследия», — значится в заявлении.

    Разминирование сирийской Пальмиры

    Таким образом, стороны заявили о необходимости гуманитарного разминирования САР. Дело в том, что после завершения активной фазы противостояния с террористами, остаются огромные территории страны, где боевики различных запрещенных организаций оставили смертоносные устройства, от которых может пострадать возвращающееся мирное население.

    В Совфеде рассказали о завершении войны

    Войну в Сирии можно считать завершенной, иначе Россия бы не сократила свою группировку. Об этом в интервью изданию РИА Новости заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

    «Если бы было иначе, мы бы не сократили нашу группировку. Российские ВКС и сирийская правительственная армия одержали уверенную победу над террористами», — подчеркнул сенатор.

    ВКС РФ в Сирии

    Напомним, в Вашингтоне в свою очередь считают, что борьба с террористической группировкой «Исламское государство1» (запрещена в России — прим. ред.) в Сирии еще не закончилась. Об этом сообщил специальный представитель президента США по борьбе с ИГ1 Бретт Макгерк.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Чемеков
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