Лавров ответил Джонсону на обвинения во вмешательстве в Brexit

Москва, 22 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону на обвинения в якобы имевшем место вмешательстве России в Brexit. Он попросил предъявить конкретные факты, свидетельствующие о таких действиях со стороны РФ.

«По-прежнему факты хотелось бы получить о том, что мы вмешивались, но безуспешно. Без фактов говорить очень трудно», — сказал Лавров.

Короткая дискуссия Лаврова и Джонсона о процессе проведения референдума о Brexit в Великобритании развернулась во время встречи министров в Москве в пятницу. Поводом для разговора на эту тему стала реплика британского журналиста, который заявил, что «никто в мире не верит» России, когда она опровергает якобы имевшие место случаи вмешательства в политические процессы других государств, пишет РИА Новости.

Лавров ответил журналисту, что тот, вероятно, под миром понимает только западное сообщество.

«И даже в западном сообществе есть немало деятелей, которые имеют здравый ум и незашоренный взгляд. Вот, например, мой сосед Борис Джонсон недавно заявил, что у него нет доказательств, что Россия вмешивалась в референдум по выходу Британии из Евросоюза», — добавил Лавров.

Джонсон отреагировал на это заявлением, что считает, якобы не было «успешного вмешательства», однако это, по его мнению, не значит, что таких попыток не было. Затем Джонсон сообщил, что глава МИД РФ должен эти попытки признать.

Тогда Лавров был вынужден напомнить британскому коллеге, что, кроме пустых обвинений в сторону России, западные государства ничего не предъявляли.

«Я думаю, что вы там придумали себе это все в вашей западной компании и, к сожалению, вы сейчас находитесь в плену у этой темы, очень трудно слезть с забора, на который вы забрались», — подытожил Лавров.

Напомним, встреча министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона и главы МИД РФ Сергея Лаврова прошла в пятницу в Москве. На ней министры обсудили двусторонние отношения государств, а также наиболее острые международные проблемы. Джонсон заявил, что Москва и Лондон должны сотрудничать в сфере безопасности, в частности, они совместно должны работать по вопросам КНДР, Сирии и Ирана.