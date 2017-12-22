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Новости Сирии
Шойгу: Оставшаяся в Сирии группировка ВС РФ поддерживает стабильность в регионе
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    Шойгу: Оставшаяся в Сирии группировка ВС РФ поддерживает стабильность в регионе

    15:20  22 Декабря 2017  /обновлено: 17:02  22 Декабря 2017
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    Шойгу: Оставшаяся в Сирии группировка ВС РФ поддерживает стабильность в регионе

    Москва, 22 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что  оставшаяся в Сирии группировка РФ позволит поддерживать стабильность в регионе, а также предотвратит проникновение террористов в САР. Об этом глава ведомства сообщил в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ.

    «На сегодняшний день в Сирии полноценно функционирует авиационная группа ВКС России на аэродроме Хмеймим и пункт материального обеспечения Военно-морского флота в Тартусе. Там создана современная военная и социальная инфраструктура», — заявил Шойгу.

    Глава Минобороны РФ добавил, что пункты базирования Вооруженных сил РФ в Сирии позволяют поддерживать стабильность в регионе, а также предотвращают проникновение боевиков в Сирию.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #шойгу
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