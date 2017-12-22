Шойгу: Оставшаяся в Сирии группировка ВС РФ поддерживает стабильность в регионе

Москва, 22 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что оставшаяся в Сирии группировка РФ позволит поддерживать стабильность в регионе, а также предотвратит проникновение террористов в САР. Об этом глава ведомства сообщил в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ.

«На сегодняшний день в Сирии полноценно функционирует авиационная группа ВКС России на аэродроме Хмеймим и пункт материального обеспечения Военно-морского флота в Тартусе. Там создана современная военная и социальная инфраструктура», — заявил Шойгу.

Глава Минобороны РФ добавил, что пункты базирования Вооруженных сил РФ в Сирии позволяют поддерживать стабильность в регионе, а также предотвращают проникновение боевиков в Сирию.