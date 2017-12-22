Путин поставил задачу вывести Россию в лидеры по строительству армии нового поколения

Москва, 22 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил о глубоких трансформациях, которые затронут военную сферу с появлением новых технологий. Эти технологии должны стать основой военного планирования и строительства армии нового поколения, подчеркнул глава государства.

«Россия должна быть среди государств-лидеров, а по некоторым направлениям абсолютным лидером в строительстве армии нового поколения, армии эпохи нового технологического уклада», — сказал президент, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ.