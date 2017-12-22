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Путин поставил задачу вывести Россию в лидеры по строительству армии нового поколения
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    Путин поставил задачу вывести Россию в лидеры по строительству армии нового поколения

    15:30  22 Декабря 2017  /обновлено: 17:08  22 Декабря 2017
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    Путин поставил задачу вывести Россию в лидеры по строительству армии нового поколения

    Москва, 22 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил о глубоких трансформациях, которые затронут военную сферу с появлением новых технологий. Эти технологии должны стать основой военного планирования и строительства армии нового поколения, подчеркнул глава государства.

    «Россия должна быть среди государств-лидеров, а по некоторым направлениям абсолютным лидером в строительстве армии нового поколения, армии эпохи нового технологического уклада», — сказал президент, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #армия #лидеры #новая эпоха
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