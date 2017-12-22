Дамаск уверен в успехе Конгресса национального диалога Сирии в Сочи

Астана, 22 декабря. Дамаск приложит все усилия для успеха сирийского национального диалога, который состоится в Сочи в январе 2018 года, сообщил постпред САР при ООН Башар Джаафари.

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари отметил, что Дамаск считает Конгресс национального диалога позитивной инициативой, которая направлена на создание конструктивных переговоров для решения спорных ситуаций.

«Мы будем прилагать все усилия, чтобы хорошо подготовиться к Конгрессу сирийского национального диалога, что послужит основой для диалога между сирийцами», — подчеркнул представитель Сирии.

Отмечается, что страны-гаранты выразили намерение встретиться в Сочи накануне проведения Конгресса и обсудить наиболее актуальные темы по Сирии, об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.