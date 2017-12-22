Шойгу: Три ракетных полка перешли на комплексы «Ярс» в 2017 году

Москва, 22 декабря. Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что три ракетных полка завершили перевооружение на комплексы «Ярс» в 2017 году. Об этом министр сказал в ходе итогового заседания коллегии ведомства.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о перевооружении трех ракетных полков ВС РФ в текущем году. Он добавил, что с 2015 года российская армия получила 16 полков, вооруженных ЗРК С-400.

«Это поступление позволило перевооружить 12 ракетных полков на комплексы «Ярс», 12 авиаполков на самолеты Су-35, 16 зенитно-ракетных полков на зенитную ракетную систему С-400», — сказал Шойгу.

Ранее глава Минобороны высоко оценил российское оружие, которое применялось в Сирии, отдельно отметив зенитно-ракетные комплексы последнего поколения.