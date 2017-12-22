Шойгу рассказал, когда началось применение единой военно-космической системы РФ

Москва, 22 декабря. С начала декабря началось применение единой военно-космической системы РФ. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что система успешно применяется с начала текущего месяца. Глава оборонного ведомства также рассказал, что за последние пять лет ВС РФ пополнились 55 космическими аппаратами. Кроме того, были приняты на вооружение 80 межконтинентальных баллистических ракет.

Российский подводный флот также увеличил свой арсенал — для субмарин было сконструировано более ста баллистических ракет. Также на вооружение за последнее время были приняты три ракетных крейсера «Борей», более 3200 танков и других бронемашин, 150 кораблей и иных судов, а также больше тысячи самолетов.

Ранее 22 декабря в рамках заседания итоговой коллегии министерства обороны Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешном использовании во время операции в САР высокоточных ракет «Искандер».