Операция ВКС РФ в Сирии проведена в пределах предусмотренного Минобороны финансирования — Шойгу

Москва, 22 декабря. Операция ВКС РФ в Сирии была проведена в пределах финансирования, изначально запланированного министерством обороны, заявил в пятницу глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

«Операция в Сирии проведена в основном в пределах изначально предусмотренных Минобороны ассигнований. Дополнительные затраты связаны с ростом расхода боеприпасов и восстановлением техники», — отметил он, вступая на итоговой коллегии министерства.

Напомним, что в декабре президент РФ Владимир Путин посетил авиабазу в сирийском Хмеймиме, где объявил о выводе основных сил военной группировки России с территории арабской республики в связи с выполнением основных боевых задач по борьбе с терроризмом. При этом было подчеркнуто, что частично группировка будет сохранена в Хмеймиме и в порту «Тартус», чтобы обеспечить безопасность в регионе.