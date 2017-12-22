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Политика
Операция ВКС РФ в Сирии проведена в пределах предусмотренного Минобороны финансирования — Шойгу
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    Операция ВКС РФ в Сирии проведена в пределах предусмотренного Минобороны финансирования — Шойгу

    15:15  22 Декабря 2017  /обновлено: 17:23  22 Декабря 2017
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    Операция ВКС РФ в Сирии проведена в пределах предусмотренного Минобороны финансирования — Шойгу

    Москва, 22 декабря. Операция ВКС РФ в Сирии была проведена в пределах финансирования, изначально запланированного министерством обороны, заявил в пятницу глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

    «Операция в Сирии проведена в основном в пределах изначально предусмотренных Минобороны ассигнований. Дополнительные затраты связаны с ростом расхода боеприпасов и восстановлением техники», — отметил он, вступая на итоговой коллегии министерства.

    Напомним, что в декабре президент РФ Владимир Путин посетил авиабазу в сирийском Хмеймиме, где объявил о выводе основных сил военной группировки России с территории арабской республики в связи с выполнением основных боевых задач по борьбе с терроризмом. При этом было подчеркнуто, что частично группировка будет сохранена в Хмеймиме и в порту «Тартус», чтобы обеспечить безопасность в регионе.

    Автор: Алексей Громов
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    #минобороны #сирия #вкс рф #шойгу
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