Дамаск потребовал немедленно вывести военных США и Турции из Сирии

Астана, 22 декабря. Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари потребовал немедленного вывода контингента войск Турции и США из Сирийской арабской республики.

Башар Джаафари на переговорах в Астане отметил, что Дамаск считает присутствие военнослужащих Анкары на территории Сирии актом агрессии и занимает принципиальную позицию относительно вывода ВС Турции из САР.

«Как вы знаете, наша делегация не поддерживает никакого диалога с турками по причинам, которые хорошо известны. И главная причина в том, что Турция поддерживает терроризм на нашей земле», — отметил Джаафари в обращении к странам-гарантам.

Подобного мнения власти Сирии придерживаются и по отношению к контингенту Вооруженных сил США, которые находятся в САР вопреки воле официального Дамаска, а также без соответствующего разрешения ООН. Ранее сообщалось, что США наносили удары по правительственным войскам Сирии и поддерживали террористические группировки, действующие на территории страны.