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Дамаск потребовал немедленно вывести военных США и Турции из Сирии
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    Дамаск потребовал немедленно вывести военных США и Турции из Сирии

    15:14  22 Декабря 2017  /обновлено: 16:05  22 Декабря 2017
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    Дамаск потребовал немедленно вывести военных США и Турции из Сирии

    Астана, 22 декабря. Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари потребовал немедленного вывода контингента войск Турции и США из Сирийской арабской республики.

    Башар Джаафари на переговорах в Астане отметил, что Дамаск считает присутствие военнослужащих Анкары на территории Сирии актом агрессии и занимает принципиальную позицию относительно вывода ВС Турции из САР.

    «Как вы знаете, наша делегация не поддерживает никакого диалога с турками по причинам, которые хорошо известны. И главная причина в том, что Турция поддерживает терроризм на нашей земле», — отметил Джаафари в обращении к странам-гарантам.

    Подобного мнения власти Сирии придерживаются и по отношению к контингенту Вооруженных сил США, которые находятся в САР вопреки воле официального Дамаска, а также без соответствующего разрешения ООН. Ранее сообщалось, что США наносили удары по правительственным войскам Сирии и поддерживали террористические группировки, действующие на территории страны.

    Дамаск потребовал немедленно вывести военных США и Турции из Сирии

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #турция #башар джаафари
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