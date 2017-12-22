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Шойгу подвел итоги работы российских саперов в Сирии
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    Шойгу подвел итоги работы российских саперов в Сирии

    15:13  22 Декабря 2017  /обновлено: 15:43  22 Декабря 2017
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    Шойгу подвел итоги работы российских саперов в Сирии

    Москва, 22 декабря. Российские саперы за все время операции в Сирийской республике разминировали 6533 гектара территории. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу.

    Так, на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ по итогам года в Балашихе глава военного ведомства отметил, что российские саперы разминировали 6533 гектара территории, 17138 зданий и сооружений, 1410 километров автомобильных дорог,а также обнаружили и уничтожили 105054 взрывоопасных предмета.

    Шойгу подвел итоги работы российских саперов в Сирии

    Ранее Шойгу указал на то, что оставшаяся в Сирии группировка вооруженных сил РФ позволит поддерживать стабильность в регионе, а также предотвратит проникновение террористов в САР. По его словам, операция ВКС РФ в Сирии была проведена в пределах финансирования, изначально запланированного министерство обороны.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия #шойгу #саперы
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