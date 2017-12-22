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Украина
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«Нафтогаз Украины» назвал себя победителем в споре с «Газпромом»
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    «Нафтогаз Украины» назвал себя победителем в споре с «Газпромом»

    15:13  22 Декабря 2017  /обновлено: 15:14  22 Декабря 2017
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    «Нафтогаз Украины» назвал себя победителем в споре с «Газпромом»

    Киев, 22 декабря. Украинская компания «Нафтогаз» утверждает, что выиграл арбитраж против «Газпрома» по контракту на поставку газа. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

    В «Нафтогазе» утверждают, что Стокгольмский арбитраж отклонил требования «Газпрома» по всем спорным вопросам. По данным ведомства, цена на газ для Украины за второй квартал 2014 года снижена с 485 до 352 долларов за тысячу кубометров.

    Кроме того, в «Нафтогазе» заявили, что компании удалось уменьшить обязательные годовые объемы закупки газа более чем в 10 раз.

    Стоит отметить, что в мае 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес промежуточное решение в судебном споре между «Нафтогазом» и «Газпромом». Украинская сторона утверждает, что арбитраж отменил условие «бери или плати», которое было прописано в контракте.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #суд #украина #газпром #нафтогаз
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