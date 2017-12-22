Шойгу: Выявленные в Сирии недостатки новых видов вооружений устранены на 99%

Москва, 22 декабря. В ходе операции в Сирии апробировано 215 новых видов вооружений, выявлены определенные недостатки — подавляющее большинство уже устранено. Об этом рассказал глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу, который в пятницу, как и президент России Владимир Путин, принимал участие в итоговом заседании коллегии министерства обороны России.

«В сирийской операции было апробировано большинство образцов нашей военной техники — это 215 видов вооружений», — рассказал Шойгу.

Глава Минобороны отметил, что во время испытаний специалистами выявлены недостатки российский военной техники. Всего было обнаружено 702 недостатка, 99% которых уже устранены, отчитался Шойгу об успешной работе ВС РФ в Сирии.

Он подчеркнул, что большой вклад в столь скорое устранение всех недостатков внесли представители промышленности. Шойгу поблагодарил их за проделанную работу.