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Шойгу: Выявленные в Сирии недостатки новых видов вооружений устранены на 99%
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    Шойгу: Выявленные в Сирии недостатки новых видов вооружений устранены на 99%

    15:14  22 Декабря 2017  /обновлено: 16:38  22 Декабря 2017
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    Шойгу: Выявленные в Сирии недостатки новых видов вооружений устранены на 99%

    Москва, 22 декабря. В ходе операции в Сирии апробировано 215 новых видов вооружений, выявлены определенные недостатки — подавляющее большинство уже устранено. Об этом рассказал глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу, который в пятницу, как и президент России Владимир Путин, принимал участие в итоговом заседании коллегии министерства обороны России.

    «В сирийской операции было апробировано большинство образцов нашей военной техники — это 215 видов вооружений», — рассказал Шойгу.

    Глава Минобороны отметил, что во время испытаний специалистами выявлены недостатки российский военной техники. Всего было обнаружено 702 недостатка, 99% которых уже устранены, отчитался Шойгу об успешной работе ВС РФ в Сирии.

    Он подчеркнул, что большой вклад в столь скорое устранение всех недостатков внесли представители промышленности. Шойгу поблагодарил их за проделанную работу. 

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #сирия #шойгу #техника #отчет
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