Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Новости Сирии
Шойгу: Свыше 48 тысяч военных РФ получили бесценный опыт в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Шойгу: Свыше 48 тысяч военных РФ получили бесценный опыт в Сирии

    15:11  22 Декабря 2017  /обновлено: 15:55  22 Декабря 2017
    236

    Шойгу: Свыше 48 тысяч военных РФ получили бесценный опыт в Сирии

    Москва, 22 декабря. Больше 48 тысяч российских военнослужащих получили бесценный опыт в Сирии. Об этом заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.

    «Бесценный боевой опыт в Сирии получили более 48 тыс. военнослужащих российской армии. Из них свыше 14 тыс. отмечены государственными наградами», — цитирует Шойгу ТАСС.

    Шойгу сообщил, что всего российская авиация выполнила за два года в Сирии 34 тысячи боевых вылетов. При этом, как отметил министр обороны, в них впервые участвовали летчики корабельной авиации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».

    Шойгу: Свыше 48 тысяч военных РФ получили бесценный опыт в Сирии

    Также в Сирии свои возможности продемонстрировали комплексы ПВО «Панцирь-С1», которые на авиабазе Хмеймим уничтожили 16 беспилотников и 53 снаряда реактивных систем залпового огня.

    «Не было допущено ни одного факта нарушения зон безопасности российских баз в Тартусе и Хмеймиме», — подчеркнул Шойгу.

    Также на итоговой коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина в академии РВСН Шойгу сообщил, что в ходе операции ВКС РФ в Сирии уничтожено 60 тысяч 318 террористов.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #шойгу #армия рф
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть