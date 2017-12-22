Шойгу: Свыше 48 тысяч военных РФ получили бесценный опыт в Сирии

Москва, 22 декабря. Больше 48 тысяч российских военнослужащих получили бесценный опыт в Сирии. Об этом заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Бесценный боевой опыт в Сирии получили более 48 тыс. военнослужащих российской армии. Из них свыше 14 тыс. отмечены государственными наградами», — цитирует Шойгу ТАСС.

Шойгу сообщил, что всего российская авиация выполнила за два года в Сирии 34 тысячи боевых вылетов. При этом, как отметил министр обороны, в них впервые участвовали летчики корабельной авиации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».

Также в Сирии свои возможности продемонстрировали комплексы ПВО «Панцирь-С1», которые на авиабазе Хмеймим уничтожили 16 беспилотников и 53 снаряда реактивных систем залпового огня.

«Не было допущено ни одного факта нарушения зон безопасности российских баз в Тартусе и Хмеймиме», — подчеркнул Шойгу.

Также на итоговой коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина в академии РВСН Шойгу сообщил, что в ходе операции ВКС РФ в Сирии уничтожено 60 тысяч 318 террористов.