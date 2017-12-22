Нарушений зон безопасности российских баз в ходе операции в Сирии не зафиксировано — Шойгу
Москва, 22 декабря. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что в ходе операции ВС РФ в Сирии не было допущено ни одного факта нарушений безопасности российских военных баз в САР.
Такое заявление министр сделал в пятницу на расширенном заседании коллегии министерства обороны Российской Федерации с участием президента РФ Владимира Путина.
«Не было допущено ни одного факта нарушения зон безопасности российских баз в Тартусе и Хмеймиме», — сказал он.
В рамках заседания Шойгу также заявил, что оставшаяся в Сирии группировка вооруженных сил РФ позволит поддерживать стабильность в регионе, а также предотвратит проникновение террористов в САР.
Напомним, 11 декабря российский лидер Владимир Путин посетил военную авиабазу в Хмеймиме, где объявил о полном разгроме запрещенной в России террористической группировки ИГ1 (запрещена в РФ) и заявил, что начинается вывод российского контингента с территории САР.
1 Организация запрещена на территории РФ.