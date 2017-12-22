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ВКС РФ и комплексы С-400 в Сирии показали преимущество российского оружия — Шойгу
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    ВКС РФ и комплексы С-400 в Сирии показали преимущество российского оружия — Шойгу

    15:13  22 Декабря 2017  /обновлено: 16:07  22 Декабря 2017
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    ВКС РФ и комплексы С-400 в Сирии показали преимущество российского оружия — Шойгу

    Москва, 22 декабря. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что комплексы С-300 и С-400 вместе с авиагруппой ВКС РФ продемонстрировали в Сирии полное преимущество российского оружия.

    Министр обороны России Сергей Шойгу высоко оценил российское оружие, которое применялось в Сирии. Он отметил, что зенитно-ракетные системы С-300 и С-400, а также действия пилотов авиагруппы ВКС РФ показали полное преимущество оружия РФ.

    Об этом Шойгу рассказал на итоговой коллегии ведомства. Министр отметил применение в Сирии высокоточных ракет по объектам ИГ1 (террористическая группировка запрещена в РФ)

    «По наиболее важным объектам боевиков применялись высокоточные ракеты боевой дальности: «Калибр», «Искандер», «Точка У», «Х-55» и другие»,  — сказал Шойгу. 

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сирия #вкс рф
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