Шойгу назвал количество ударов ВМФ РФ по террористам в Сирии

Москва, 22 декабря. Российские корабли и подлодки нанесли 100 ударов по позициям террористов за время операции в Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

На итоговой коллегии военного ведомства Шойгу назвал число ударов кораблей и подлодок ВМФ России по террористам в Сирии.

«Кораблями и подводными лодками нанесено 100 ударов, а самолетами стратегической авиации — 66 ударов на дальность от 500 до 1,5 тысячи километров, — констатировал глава военного ведомства России. — Каждая ракета поразила наземную цель».

Ранее Шойгу также отметил, что в ходе операции ВКС РФ в Сирии уничтожено 60 тысяч 318 террористов. В свою очередь президент страны Владимир Путин констатировал, что российские военные спасли сотни тысяч людей в САР, а также сохранили ее государственность и открыли путь для политического урегулирования конфликта внутри страны.