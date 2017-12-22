Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Новости Сирии
Шойгу назвал количество ударов ВМФ РФ по террористам в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Шойгу назвал количество ударов ВМФ РФ по террористам в Сирии

    15:11  22 Декабря 2017  /обновлено: 17:13  22 Декабря 2017
    250

    Шойгу назвал количество ударов ВМФ РФ по террористам в Сирии

    Москва, 22 декабря. Российские корабли и подлодки нанесли 100 ударов по позициям террористов за время операции в Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    На итоговой коллегии военного ведомства Шойгу назвал число ударов кораблей и подлодок ВМФ России по террористам в Сирии.

    «Кораблями и подводными лодками нанесено 100 ударов, а самолетами стратегической авиации — 66 ударов на дальность от 500 до 1,5 тысячи километров, — констатировал глава военного ведомства России. — Каждая ракета поразила наземную цель».

    Шойгу назвал количество ударов ВМФ РФ по террористам в Сирии

    Ранее Шойгу также отметил, что в ходе операции ВКС РФ в Сирии уничтожено 60 тысяч 318 террористов. В свою очередь президент страны Владимир Путин констатировал, что российские военные спасли сотни тысяч людей в САР, а также сохранили ее государственность и открыли путь для политического урегулирования конфликта внутри страны.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #шойгу #вмф рф #корабли #подлодки
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть