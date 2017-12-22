Путин рассказал, сколько средств направят на индексацию довольствия военнослужащих

Москва, 22 декабря. Власти РФ предусмотрели ежегодную индексацию довольствия военнослужащих, на эти цели направят 82 миллиарда рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«В федеральном бюджете на предстоящую трехлетку мы предусмотрели возобновление ежегодной индексации денежного довольствия военнослужащих. На эти цели за три года только для военнослужащих Минобороны будет выделено свыше 82 миллиардов рублей», — заявил Путин, выступая в пятницу на заседании коллегии министерства обороны России.

Российский лидер добавил, что с 1 января будущего года также увеличатся и пенсии военнослужащих. Кроме того, подчеркнул Путин, будет продолжена и работы по развитию медицинского обслуживания военных и членов их семей.

Ранее в ходе заседания коллегии оборонного ведомства РФ Путин категорично высказался по поводу гонки вооружений, заявив, что Россия не собирается участвовать в ней, тем самым истощая свою экономику.