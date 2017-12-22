Шойгу объяснил успех операции ВКС РФ в Сирии личной координацией Путина

Москва, 22 декабря. Без внимания и личной координации президента РФ Владимира Путина военная операция ВКС России в Сирии не была бы такой успешной, заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом глава Минобороны сказал на заседании расширенной коллегии ведомства.

Путин, в свою очередь, отметил, что сложившаяся в мире обстановка демонстрирует правильность взятого Россией курса по укреплению вооруженных сил.

«Ситуация вокруг Сирии и военно-политическая обстановка в мире подтверждают правильность, своевременность наших решений по укреплению армии и флота, по направлению необходимых ресурсов на активное военное строительство», — отметил он.

Напомним, что в декабре Путин посетил российскую базу в сирийском Хмеймиме, где объявил о выводе большей части группировки с территории арабской республики.