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Украина
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Политика
Шойгу объяснил успех операции ВКС РФ в Сирии личной координацией Путина
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    Шойгу объяснил успех операции ВКС РФ в Сирии личной координацией Путина

    15:10  22 Декабря 2017  /обновлено: 16:12  22 Декабря 2017
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    Шойгу объяснил успех операции ВКС РФ в Сирии личной координацией Путина

    Москва, 22 декабря. Без внимания и личной координации президента РФ Владимира Путина военная операция ВКС России в Сирии не была бы такой успешной, заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом глава Минобороны сказал на заседании расширенной коллегии ведомства.

    Путин, в свою очередь, отметил, что сложившаяся в мире обстановка демонстрирует правильность взятого Россией курса по укреплению вооруженных сил.  

    «Ситуация вокруг Сирии и военно-политическая обстановка в мире подтверждают правильность, своевременность наших решений по укреплению армии и флота, по направлению необходимых ресурсов на активное военное строительство», — отметил он.

    Напомним, что в декабре Путин посетил российскую базу в сирийском Хмеймиме, где объявил о выводе большей части группировки с территории арабской республики.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сирия #вкс рф #шойгу
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