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ВКС РФ за все время операции в Сирии совершили 34 тысячи боевых вылетов — Шойгу
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    ВКС РФ за все время операции в Сирии совершили 34 тысячи боевых вылетов — Шойгу

    15:08  22 Декабря 2017  /обновлено: 15:33  22 Декабря 2017
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    ВКС РФ за все время операции в Сирии совершили 34 тысячи боевых вылетов — Шойгу

    Москва, 22 декабря. Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что за все время операции в Сирийской республике самолеты Воздушно космических сил (ВКС) РФ совершили 34 тысячи боевых вылетов.

    «Всего авиацией ВКС России за два года совершено 34 тысячи боевых вылетов», — сказал глава ведомства на итоговой коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина в академии РВСН.

    Шойгу отметил, что 420 боевых вылетов совершили летчики корабельной авиации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». Генерал армии указал на то, что они впервые принимали участие в боевых вылетах.

    ВКС РФ за все время операции в Сирии совершили 34 тысячи боевых вылетов — Шойгу

    Напомним, ранее Шойгу заявил, что оставшаяся в Сирии группировка вооруженных сил РФ позволит поддерживать стабильность в регионе, а также предотвратит проникновение террористов в САР.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия #вкс рф #шойгу
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