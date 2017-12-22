ВКС РФ за все время операции в Сирии совершили 34 тысячи боевых вылетов — Шойгу

Москва, 22 декабря. Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что за все время операции в Сирийской республике самолеты Воздушно космических сил (ВКС) РФ совершили 34 тысячи боевых вылетов.

«Всего авиацией ВКС России за два года совершено 34 тысячи боевых вылетов», — сказал глава ведомства на итоговой коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина в академии РВСН.

Шойгу отметил, что 420 боевых вылетов совершили летчики корабельной авиации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». Генерал армии указал на то, что они впервые принимали участие в боевых вылетах.

Напомним, ранее Шойгу заявил, что оставшаяся в Сирии группировка вооруженных сил РФ позволит поддерживать стабильность в регионе, а также предотвратит проникновение террористов в САР.