Путин: США ускоренными темпами наращивают военную инфраструктуру в Европе

Москва, 22 декабря. США ускоренными темпами наращивают в Европе военную инфраструктуру, это необходимо учитывать в практической деятельности, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

Об этом глава государства сообщил в ходе итоговой коллегии Минобороны в академии РВСН. Он также отметил, что необходимо четко отслеживать изменение баланса сил в мире. По словам президента, это касается прежде всего Ближнего Востока и КНДР.

«А также, безусловно, в Европе, где ускоренными темпами идет наращивание инфраструктуры НАТО и США, которые, как вы знаете, недавно предложили свою оборонную стратегию», — добавил Путин.

Напомним, также в пятницу президент России Владимир Путин пояснил, как США своими действиями нарушают договор по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).