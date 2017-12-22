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Политика
Путин: США ускоренными темпами наращивают военную инфраструктуру в Европе
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    Путин: США ускоренными темпами наращивают военную инфраструктуру в Европе

    15:05  22 Декабря 2017  /обновлено: 17:47  22 Декабря 2017
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    Путин: США ускоренными темпами наращивают военную инфраструктуру в Европе

    Москва, 22 декабря. США ускоренными темпами наращивают в Европе военную инфраструктуру, это необходимо учитывать в практической деятельности, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

    Об этом глава государства сообщил в ходе итоговой коллегии Минобороны в академии РВСН. Он также отметил, что необходимо четко отслеживать изменение баланса сил в мире. По словам президента, это касается прежде всего Ближнего Востока и КНДР.

    «А также, безусловно, в Европе, где ускоренными темпами идет наращивание инфраструктуры НАТО и США, которые, как вы знаете, недавно предложили свою оборонную стратегию», — добавил Путин.

    Напомним, также в пятницу президент России Владимир Путин пояснил, как США своими действиями нарушают договор по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сша #европа
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