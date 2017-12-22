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Политика
Путин указал на необходимость повысить мобильность ВС РФ
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    Путин указал на необходимость повысить мобильность ВС РФ

    15:04  22 Декабря 2017  /обновлено: 16:25  22 Декабря 2017
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    Путин указал на необходимость повысить мобильность ВС РФ

    Москва, 22 декабря. Россия должна существенного повысить мобильность ВС РФ, чтобы их можно было оперативно развертывать в нужном районе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Мы должны существенно повысить мобильность Вооруженных сил, это касается их способности оперативно развертываться и действовать там, где это необходимо для обеспечения безопасности нашего государства», — заявил Путин, выступая на заседании коллегии министерства обороны России.

    Российский лидер подчеркнул, что ВС РФ также должны улучшить организацию логистики и развить снабжение.

    Напомним, глава Минобороны РФ, выступая в пятницу на заседании коллегии оборонного ведомства, доложил Владимиру Путину о том, что в ходе операции российских военнослужащих на территории САР ликвидировано более 60 тысяч боевиков.

    Министр обороны Российской Федерации также подчеркнул, что системы ПВО «Панцирь-С1» уничтожили 16 беспилотников и 53 снаряда реактивных систем залпового огня.

     

     

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #вс рф #мобильность
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