Путин указал на необходимость повысить мобильность ВС РФ

Москва, 22 декабря. Россия должна существенного повысить мобильность ВС РФ, чтобы их можно было оперативно развертывать в нужном районе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы должны существенно повысить мобильность Вооруженных сил, это касается их способности оперативно развертываться и действовать там, где это необходимо для обеспечения безопасности нашего государства», — заявил Путин, выступая на заседании коллегии министерства обороны России.

Российский лидер подчеркнул, что ВС РФ также должны улучшить организацию логистики и развить снабжение.

Напомним, глава Минобороны РФ, выступая в пятницу на заседании коллегии оборонного ведомства, доложил Владимиру Путину о том, что в ходе операции российских военнослужащих на территории САР ликвидировано более 60 тысяч боевиков.

Министр обороны Российской Федерации также подчеркнул, что системы ПВО «Панцирь-С1» уничтожили 16 беспилотников и 53 снаряда реактивных систем залпового огня.