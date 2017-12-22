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Путин призвал развивать ядерную триаду России
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    Путин призвал развивать ядерную триаду России

    15:05  22 Декабря 2017  /обновлено: 15:31  22 Декабря 2017
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    Путин призвал развивать ядерную триаду России

    Москва, 22 декабря. Президент России Владимир Путин во время заседания коллегии министерства обороны призвал развивать ядерную триаду России.

    Президент России обратил внимание, что в настоящее время ядерные силы России находятся на уровне, который обеспечивает надежное стратегическое сдерживание. Однако глава государства подчеркнул, что их необходимо развивать дальше.

    «К концу 2017 года доля современного вооружения в ядерной триаде России достигла 79%, а к 2021 году ядерные силы наземного базирования должны быть оснащены новыми вооружениями до 90%»,  — подчеркнул российский лидер.

    Путин уточнил, что речь идет о ракетных комплексах, которые способны уверенно преодолевать существующие и даже перспективные системы противоракетной обороны.

    Путин призвал развивать ядерную триаду России

    Ранее президент страны отметил, что США ускоренными темпами наращивают в Европе военную инфраструктуру. Путин добавил, что это необходимо учитывать в практической деятельности.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #россия #развитие #ядерная триада
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