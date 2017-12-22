Путин: Ситуация в Сирии подтверждает правильность укрепления армии и флота РФ

Балашиха, 22 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Сирии и мире в целом подтверждает правильность действий по укреплению армии и флота РФ. Об этом глава государство сообщил в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

«Ситуация вокруг Сирии, с чего я начал эту тему, военно-политическая обстановка в мире подтверждают правильность, своевременность наших решений по укреплению армии и флота», — сказал Путин.

Президент также добавил, что в течение последних нескольких лет были осуществлены серьезные структурные преобразования Вооруженных сил России, в результате чего система военного управления стала более эффективной. Путин подчеркнул, что высокую готовность российских войск подтверждают масштабные проверки, которые состоялись в нынешнем году.