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Путин: Ситуация в Сирии подтверждает правильность укрепления армии и флота РФ
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    Путин: Ситуация в Сирии подтверждает правильность укрепления армии и флота РФ

    14:59  22 Декабря 2017  /обновлено: 16:52  22 Декабря 2017
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    Путин: Ситуация в Сирии подтверждает правильность укрепления армии и флота РФ

    Балашиха, 22 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Сирии и мире в целом подтверждает правильность действий по укреплению армии и флота РФ. Об этом глава государство сообщил в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

    «Ситуация вокруг Сирии, с чего я начал эту тему, военно-политическая обстановка в мире подтверждают правильность, своевременность наших решений по укреплению армии и флота», — сказал Путин.

    Президент также добавил, что в течение последних нескольких лет были осуществлены серьезные структурные преобразования Вооруженных сил России, в результате чего система военного управления стала более эффективной. Путин подчеркнул, что высокую готовность российских войск подтверждают масштабные проверки, которые состоялись в нынешнем году.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сирия
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