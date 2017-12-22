Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Политика
Путин заявил о необходимости отслеживать изменение баланса вблизи границ РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин заявил о необходимости отслеживать изменение баланса вблизи границ РФ

    15:00  22 Декабря 2017  /обновлено: 15:30  22 Декабря 2017
    169

    Путин заявил о необходимости отслеживать изменение баланса вблизи границ РФ

    Москва, 22 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что изменение баланса сил в мире и вблизи российских границ необходимо тщательно отслеживать.

    Так, на заседании коллегии Минобороны РФ российский лидер отметил, что «тщательным образом нужно отслеживать изменение баланса сил и военно-политической обстановки в мире, прежде всего вблизи российских границ, а также в ключевых, стратегически важных для нашей безопасности регионах».

    Путин подчеркнул, что это касается регионов, где сохраняется высокий конфликтный потенциал — Корейского полуострова и Ближнего Востока, а также и Европы.

    Напомним, ранее глава российского государства сообщил, что Россия должна существенного повысить мобильность ВС РФ, чтобы их можно было оперативно развертывать в нужном районе.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть