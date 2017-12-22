Путин заявил о необходимости отслеживать изменение баланса вблизи границ РФ

Москва, 22 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что изменение баланса сил в мире и вблизи российских границ необходимо тщательно отслеживать.

Так, на заседании коллегии Минобороны РФ российский лидер отметил, что «тщательным образом нужно отслеживать изменение баланса сил и военно-политической обстановки в мире, прежде всего вблизи российских границ, а также в ключевых, стратегически важных для нашей безопасности регионах».

Путин подчеркнул, что это касается регионов, где сохраняется высокий конфликтный потенциал — Корейского полуострова и Ближнего Востока, а также и Европы.

Напомним, ранее глава российского государства сообщил, что Россия должна существенного повысить мобильность ВС РФ, чтобы их можно было оперативно развертывать в нужном районе.