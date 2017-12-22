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Политика
Путин описал новую военную стратегию США «на двух языках»
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    Путин описал новую военную стратегию США «на двух языках»

    15:01  22 Декабря 2017  /обновлено: 17:29  22 Декабря 2017
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    Путин назвал агрессивной новую оборонную стратегию США

    Москва, 22 декабря. Президент России Владимир Путин считает, что новая оборонная стратегия США носит наступательный и агрессивный характер. Такое мнение он высказал на итоговой коллегии Минобороны РФ. 

    Глава государства Владимир Путин назвал агрессивной новую оборонную стратегию Вашингтона. Москва должна учитывать этот аспект в своей работе, подчеркнул президент, описав новую военную стратегию США «на двух языках».

    «На дипломатическом языке, если два слова можно сказать, стратегия носит наступательный характер. А если переходить на военный язык, то, безусловно, агрессивный», — сказал российский лидер. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия #сша
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