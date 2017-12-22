Путин описал новую военную стратегию США «на двух языках»

Москва, 22 декабря. Президент России Владимир Путин считает, что новая оборонная стратегия США носит наступательный и агрессивный характер. Такое мнение он высказал на итоговой коллегии Минобороны РФ.

Глава государства Владимир Путин назвал агрессивной новую оборонную стратегию Вашингтона. Москва должна учитывать этот аспект в своей работе, подчеркнул президент, описав новую военную стратегию США «на двух языках».