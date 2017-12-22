Путин призвал учитывать трансформацию всех сфер деятельности при военном планировании РФ

Москва, 22 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости учитывать трансформацию всех сфер деятельности при военном планировании. Об этом глава государства сказал, выступая на коллегии Минобороны РФ.

По его словам, с развитием новых технологий военную отрасль ожидают глубокие трансформации.

«Эти тенденции нам нужно не просто учитывать, а брать в основу военного планирования и строительства. Россия должна быть среди государств-лидеров, а по некоторым направлениям абсолютным лидером в строительстве армии нового поколения», — отметил Путин.

Ранее президент заявил об успешной технической модернизации Вооруженных сил страны. Если в 2012 году доля нового вооружения в российской армии и на флоте составляла 16%, сегодня она составляет около 60%, а в 2021 году вырастет по меньшей мере до 70%.