Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Россия
Путин призвал учитывать трансформацию всех сфер деятельности при военном планировании РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин призвал учитывать трансформацию всех сфер деятельности при военном планировании РФ

    15:00  22 Декабря 2017  /обновлено: 15:37  22 Декабря 2017
    37

     

    Путин призвал учитывать трансформацию всех сфер деятельности при военном планировании РФ

    Москва, 22 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости учитывать трансформацию всех сфер деятельности при военном планировании. Об этом глава государства сказал, выступая на коллегии Минобороны РФ.

    По его словам, с развитием новых технологий военную отрасль ожидают глубокие трансформации.

    «Эти тенденции нам нужно не просто учитывать, а брать в основу военного планирования и строительства. Россия должна быть среди государств-лидеров, а по некоторым направлениям абсолютным лидером в строительстве армии нового поколения», — отметил Путин.

    Ранее президент заявил об успешной технической модернизации Вооруженных сил страны.  Если в 2012 году доля нового вооружения в российской армии и на флоте составляла 16%, сегодня она составляет около 60%, а в 2021 году вырастет по меньшей мере до 70%.  

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #военное планирование
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть