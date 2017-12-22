Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Политика
Путин объяснил, как США нарушают договор РСМД
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин объяснил, как США нарушают договор РСМД

    14:59  22 Декабря 2017  /обновлено: 15:45  22 Декабря 2017
    262

    Путин: США своими действиями нарушают договор РСМД

    Москва, 22 декабря. США своими действиями нарушают договор по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер подчеркнул, что новая стратегия Вашингтона, которая позиционируется как оборонная, на самом деле носит наступательный и агрессивный характер.

     «Применяемые в США ракеты-мишени для тестирования систем противоракетной обороны по своим характеристикам идентичны баллистическим ракетам средней и меньшей дальности. Их производство в США может свидетельствовать о разработке запрещенных Договором о РСМД технологиях», – отметил Путин, выступая на расширенной коллегии военного ведомства РФ.

    Президент РФ подчеркнул, что ракеты-мишени уже используются Вашингтоном. Таким образом американская сторона фактически ведет дело к разрушению ДРСМД.

    Напомним, ранее МИД России отметил, что Вашингтон взял курс на слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и активно ищет предлог для реализации своего замысла. 

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #договор #сша #рсмд
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть