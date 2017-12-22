Путин объяснил, как США нарушают договор РСМД

Москва, 22 декабря. США своими действиями нарушают договор по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что новая стратегия Вашингтона, которая позиционируется как оборонная, на самом деле носит наступательный и агрессивный характер.

«Применяемые в США ракеты-мишени для тестирования систем противоракетной обороны по своим характеристикам идентичны баллистическим ракетам средней и меньшей дальности. Их производство в США может свидетельствовать о разработке запрещенных Договором о РСМД технологиях», – отметил Путин, выступая на расширенной коллегии военного ведомства РФ.

Президент РФ подчеркнул, что ракеты-мишени уже используются Вашингтоном. Таким образом американская сторона фактически ведет дело к разрушению ДРСМД.

Напомним, ранее МИД России отметил, что Вашингтон взял курс на слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и активно ищет предлог для реализации своего замысла.