Россия, Иран и Турция приняли документ по разминированию в Сирии

Москва, 22 декабря. Россия, Турция и Иран приняли совместный документ по разминированию в Сирии, в том числе в нем идет речь о разминировании объектов всемирного наследия. Соответствующее заявление было сделано в пятницу.

Заявление стран-гарантов зачитал по итогам восьмого раунда переговоров в Астане глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, сообщает РИА Новости.

Также Россия, Иран и Турция приняли в пятницу «Положение по рабочей группе касательно освобождения пленных и задержанных и их обмена, как и распознаванию без вести пропавших лиц». Такие меры, отметил Абдрахманов, помогут установить доверие между сторонами сирийского конфликта.

Напомним, ранее МИД Казахстана сообщил, что Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи с 29 по 30 января 2017 года, сообщили в пятницу в МИД Казахстана.