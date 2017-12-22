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Россия, Иран и Турция приняли документ по разминированию в Сирии
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    Россия, Иран и Турция приняли документ по разминированию в Сирии

    14:57  22 Декабря 2017  /обновлено: 15:51  22 Декабря 2017
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    Россия, Иран и Турция приняли документ по разминированию в Сирии

    Москва, 22 декабря. Россия, Турция и Иран приняли совместный документ по разминированию в Сирии, в том числе в нем идет речь о разминировании объектов всемирного наследия. Соответствующее заявление было сделано в пятницу.

    Заявление стран-гарантов зачитал по итогам восьмого раунда переговоров в Астане глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, сообщает РИА Новости.

    Также Россия, Иран и Турция приняли в пятницу «Положение по рабочей группе касательно освобождения пленных и задержанных и их обмена, как и распознаванию без вести пропавших лиц». Такие меры, отметил Абдрахманов, помогут установить доверие между сторонами сирийского конфликта.

    Напомним, ранее МИД Казахстана сообщил, что Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи с 29 по 30 января 2017 года, сообщили в пятницу в МИД Казахстана.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #турция #иран #разминирование
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