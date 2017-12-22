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Украина
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Политика
Путин поставил «отлично» действиям армии и флота РФ в Сирии
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    Путин поставил «отлично» действиям армии и флота РФ в Сирии

    14:55  22 Декабря 2017  /обновлено: 16:51  22 Декабря 2017
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    Путин поставил «отлично» действиям армии и флота РФ в Сирии

    Москва, 22 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что оценка действиям армии и флота РФ в Сирии. Об этом глава государство сообщил в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

    Президент подчеркнул, что в Сирии российские военнослужащие действовали эффективно и профессионально, продемонстрировав высокие возможности Вооруженных сил России.

    «Оценка действий наших армии и флота может быть только одна - отлично», — сказал Путин.

    Глава государства поблагодарил российских военнослужащих за проведение успешной операции в Сирии, а также отметил их мужество и героизм, проявленные в ходе сирийской операции. Кроме того, Путин заявил, что события в Сирии и мире подтверждают правильность действий по укреплению армии и флота России.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сирия
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