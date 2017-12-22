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Дамаск: «Джебхат ан-Нусра» возобновила войну с «Файлак ар-Рахман»
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    Дамаск: «Джебхат ан-Нусра» возобновила войну с «Файлак ар-Рахман»

    15:16  22 Декабря 2017  /обновлено: 15:17  22 Декабря 2017
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    Дамаск: «Джебхат ан-Нусра» возобновила войну с «Файлак ар-Рахман»

    Дамаск, 22 декабря. На востоке провинции возобновилось соперничество двух группировок исламистов.

    Иранское информационное агентство FARSnews сообщило, цитируя военные источники в Сирии, что в захваченном исламистами районе Восточная Гута снова начались столкновения террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) и «Файлак ар-Рахман» (ранее входила в состав «Ан-Нусры»).

    По данным источника «Ан-Нусра» совершила нападение на один из опорных пунктов «Рахман» с целью захватить боевиков, которые переметнулись к этой группировке. Ныне «умеренным» боевикам, входящим в состав оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия» (ССА), удалось отбить атаку террористов.

    Ранее сообщалось, что «Ан-Нусра» предложила «Файлак ар-Рахман» заключить перемирие для совместной борьбы против «Исламского государства1» (запрещенное в России террористической формирование), которое контролирует часть поселений Восточной Гуты.

    Дамаск: «Джебхат ан-Нусра» возобновила войну с «Файлак ар-Рахман»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #джебхат ан-нусра #файлак ар-рахман
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