Дамаск: «Джебхат ан-Нусра» возобновила войну с «Файлак ар-Рахман»

Дамаск, 22 декабря. На востоке провинции возобновилось соперничество двух группировок исламистов.

Иранское информационное агентство FARSnews сообщило, цитируя военные источники в Сирии, что в захваченном исламистами районе Восточная Гута снова начались столкновения террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) и «Файлак ар-Рахман» (ранее входила в состав «Ан-Нусры»).

По данным источника «Ан-Нусра» совершила нападение на один из опорных пунктов «Рахман» с целью захватить боевиков, которые переметнулись к этой группировке. Ныне «умеренным» боевикам, входящим в состав оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия» (ССА), удалось отбить атаку террористов.

Ранее сообщалось, что «Ан-Нусра» предложила «Файлак ар-Рахман» заключить перемирие для совместной борьбы против «Исламского государства1» (запрещенное в России террористической формирование), которое контролирует часть поселений Восточной Гуты.

1 Организация запрещена на территории РФ.