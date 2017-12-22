Путин поблагодарил весь состав ВС РФ за успешную операцию в Сирии

Москва, 22 декабря. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил весь состав Вооруженных сил РФ за успешную операцию в Сирии. Так глава государства начал свое выступление на итоговом заседании коллегии министерства обороны РФ.

«Начать хотел бы с благодарности военнослужащим, участникам операции против террористов в Сирии. Хочу поблагодарить весь личный состав Вооруженных сил», — сказал он.

Говоря о действиях российских армии и флота в САР, Путин подчеркнул, что «оценка <…> может быть только одна — отлично».