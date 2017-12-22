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Путин поблагодарил весь состав ВС РФ за успешную операцию в Сирии
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    Путин поблагодарил весь состав ВС РФ за успешную операцию в Сирии

    14:57  22 Декабря 2017  /обновлено: 15:51  22 Декабря 2017
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    Путин поблагодарил весь состав ВС РФ за успешную операцию в Сирии

    Москва, 22 декабря. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил весь состав Вооруженных сил РФ за успешную операцию в Сирии. Так глава государства начал свое выступление на итоговом заседании коллегии министерства обороны РФ.

    «Начать хотел бы с благодарности военнослужащим, участникам операции против террористов в Сирии. Хочу поблагодарить весь личный состав Вооруженных сил», — сказал он.

    Говоря о действиях российских армии и флота в САР, Путин подчеркнул, что «оценка <…> может быть только одна — отлично».

     

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сирия #операция #вкс рф
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