Путин заявил о высокой боеготовности российской армии

Москва, 22 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что масштабные проверки подтвердили боеготовность российской армии.

Так, на коллегии Минобороны глава российского государства отметил, что проведенные в 2017 году шесть масштабных проверок «подтвердили высокую готовность войск, способность оперативно усиливать подразделения Арктики, создавать самодостаточные эффективные группировки для других ключевых для обороны страны направлений».

Ранее Владимир Путин поручил министерству обороны РФ корректировать военное планирование страны при внешних угрозах. Кроме того, российский лидер указал на то, что Россия должна существенного повысить мобильность ВС РФ, чтобы их можно было оперативно развертывать в нужном районе. По его словам, изменение баланса сил в мире и вблизи российских границ необходимо тщательно отслеживать.