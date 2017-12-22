Доля современного оружия в российской армии и на флоте выросла до 60% — Путин

Москва, 22 декабря. Доля современного вооружения в российской армии и на флоте с 2012 года выросла до 60%, заявил президент РФ Владимир Путин. Таким образом, рост составил 44%.

«В 2012 году доля современного вооружения и техники в войсках составляла 16%, сейчас, в конце 2017 года — около 60%, к 2021 году должна вырасти доля до 70%», — отметил глава государства, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что министерство обороны планирует значительно поднять уровень войсковой системы ПВО. Со следующего года начнется перевооружение зенитно-ракетных дивизионов, которые получат современные ЗРК средней дальности «Бук-М2» и «Бук-М3» вместо устаревших ЗРК малой дальности «Оса». Кроме того, было принято решение разместить зенитно-ракетный дивизион в каждом полку. Это позволит защитить сухопутные части от любой воздушной угрозы, пишет газета «Известия».