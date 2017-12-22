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Доля современного оружия в российской армии и на флоте выросла до 60% — Путин
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    Доля современного оружия в российской армии и на флоте выросла до 60% — Путин

    14:57  22 Декабря 2017  /обновлено: 15:25  22 Декабря 2017
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    Доля современного оружия в российской армии и на флоте выросла до 60% — Путин

    Москва, 22 декабря. Доля современного вооружения в российской армии и на флоте с 2012 года выросла до 60%, заявил президент РФ Владимир Путин. Таким образом, рост составил 44%.

    «В 2012 году доля современного вооружения и техники в войсках составляла 16%, сейчас, в конце 2017 года — около 60%, к 2021 году должна вырасти доля до 70%», —  отметил глава государства, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ.

    Доля современного оружия в российской армии и на флоте выросла до 60% — Путин

    Ранее сообщалось, что министерство обороны планирует значительно поднять уровень войсковой системы ПВО. Со следующего года начнется перевооружение  зенитно-ракетных дивизионов, которые получат современные ЗРК средней дальности «Бук-М2» и «Бук-М3» вместо устаревших ЗРК малой дальности «Оса». Кроме того, было принято решение разместить зенитно-ракетный дивизион в каждом полку. Это позволит защитить сухопутные части от любой воздушной угрозы, пишет газета «Известия».

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #россия #армия #вооружение #флот
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