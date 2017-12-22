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Путин: Работу по качественному развитию ВС РФ надо продолжать
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    Путин: Работу по качественному развитию ВС РФ надо продолжать

    14:55  22 Декабря 2017  /обновлено: 17:11  22 Декабря 2017
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    Путин: Работу по качественному развитию ВС РФ надо продолжать

    Москва, 22 декабря. Работу по качественному развитию ВС РФ в ближайшие годы надо продолжать. Об этом заявил президент России Владимир Путин, который в пятницу проводит заседание коллегии Минобороны РФ.

    «В предстоящие годы необходимо продолжать последовательную работу по качественному развитию вооруженных сил. И здесь хотел бы особо отметить, мы видим, что мир переживает настоящий переворот в экономике, технологиях, знаниях», — сказал Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ.

    Российский лидер отметил, что происходящие повсеместно трансформации наверняка коснутся военной сферы и изменят состояние армий ведущих стран мира.

    Отметим, в рамках заседания коллегии Минобороны глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об успехах в производстве военной техники и ее успешном применении во время операции ВКС РФ на территории САР.

    Шойгу рассказал о пополнение арсенала ВС РФ 55 космическими аппаратами и 80 межконтинентальными баллистическими ракетами. Кроме того, министр обороны рассказал, что на вооружение также поступили современные танки — более 3200 машин, а также самолеты.

    Комментируя успехи ВС РФ в Сирии, Шойгу отметил, что использование современной техники позволило российским военнослужащим быть на несколько шагов впереди боевиков запрещенной в России организации ИГ1.

    Шойгу подчеркнул, что зенитно-ракетные системы С-300 и С-400 подтвердили свой статус и продемонстрировали подавляющее преимущество российского оружия, предопределив судьбу боевиков, противостоявших сирийской армии и ВКС РФ.  

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #минобороны #вс рф #развитие
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