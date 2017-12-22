Путин перечислил заслуги российских военных в Сирии

Москва, 22 декабря. Российские военные спасли в Сирии сотни тысяч людей, сохранили государственность САР, а также открыли путь к политическому урегулированию, заявил президент России Владимир Путин.

Во время заседания коллегии министерства обороны России Путин отметил заслуги российских военных в Сирии.

«Спасли жизни сотен тысяч людей, сохранили государственность Сирийской республики, открыли путь для политического урегулирования внутрисирийского конфликта», — перечислили российский лидер.

Также глава государства отметил, что военнослужащие России освободили практически всю территорию страны от банд террористов. Он констатировал, что российские военные действовали слаженно, профессионально и эффективно.